Carlos non si ferma più: pole anche a Marina Bay

Un Carlos Sainz perfetto, capace di mettersi davanti a tutti fin dalla seconda sessione di prove libere, ha tinto di rosso la notte della qualifica sul circuito di Marina Bay conquistando la seconda pole position consecutiva del 2023, la quinta della carriera in Formula 1. Proprio come a Monza, dietro di lui, dalla terza casella, si schiererà il compagno di squadra Charles Leclerc, battuto per meno di un decimo e scavalcato per la seconda posizione da George Russell per appena sette millesimi. Per la Scuderia si tratta della pole position numero 246, la settima in 14 edizioni della corsa nella città stato asiatica.

Dal Q1 al Q3. Carlos e Charles hanno gestito al meglio Q1 e Q2, girando con gomme Soft e accedendo senza problemi alla fase decisiva. La SF-23 si è dimostrata docile da guidare e portare al limite e i piloti sono stati perfetti, al punto che la Scuderia è stata l’unica squadra a poter contare su due treni di gomme Soft nuove per la fase decisiva. Nel Q3, al primo tentativo Sainz ha ottenuto 1’31”170 e Leclerc si è piazzato alle sue spalle in cima alla classifica provvisoria. Una volta montato il secondo treno di Soft, Carlos è poi riuscito a spremere al massimo il potenziale della sua monoposto risultando l’unico in grado di andare sotto la barriera dell’1’31” e conquistando la pole position in 1’30”984. Anche Charles è stato autore di un ottimo giro, nel quale si è migliorato in maniera sensibile e che gli è valso il terzo posto in 1’31”063.

Gara lunga. Il risultato della qualifica apre scenari interessanti, ma il risultato è tutt’altro che scontato. Ci sono da percorrere ben 62 giri, con tante insidie come sempre in agguato tra i muretti di Marina Bay. La squadra preparerà al meglio il Gran Premio, anche considerando che Russell potrebbe mettere in atto una strategia alternativa in termini di utilizzo degli pneumatici. In palio ci sono molti punti, la Scuderia vuole portare a casa un bottino importante.





Carlos Sainz #55

È fantastico conquistare la pole qui tra le strade di Singapore! Ieri avevamo già capito che eravamo competitivi e credo che abbiamo fatto un buon lavoro man mano che il weekend progrediva. Il Q3 è stato serratissimo, ma siamo riusciti a mettere tutto insieme e a portarci a casa la prima posizione. La gara non sarà per niente facile, ci aspettiamo un elevato degrado gomme. Questa sera ci dovremo concentrare proprio su questo aspetto così da essere preparati al meglio per domani. Il team ha fatto un gran lavoro e si merita un buon risultato. Daremo tutto!





Charles Leclerc #16

Siamo stati forti per tutto il weekend e la performance di squadra oggi è molto buona. Storicamente siamo sempre risultati competitivi a Singapore e per questo non ci dobbiamo illudere per le gare a venire. Nell’ultima corsa però abbiamo imparato alcune cose e cercheremo di farne tesoro per compiere un passo avanti anche domani, consolidando la nostra performance nell’ultima parte di questa stagione. In Q3 ho commesso un piccolo errore in curva 17 e così il mio tempo non è bastato per ottenere la pole, ma partiamo da buone posizioni sulla griglia e faremo il massimo per mettere sotto pressione George (Russell) che parte in mezzo a noi.





Frédéric Vasseur, Team Principal

Questa pole position, e in generale il risultato di questa qualifica, è il prodotto di un weekend che fin qui è stato solido da tutti i punti di vista, nel quale tutta la squadra ha lavorato molto bene fin dalle prove libere, qui in pista come a Maranello. I nostri piloti sono stati sempre davanti e questa sera Carlos è stato in grado di alzare ulteriormente il livello della sua prestazione conquistando una splendida e meritata pole position. Come a Monza la qualifica è stata serratissima e così Charles, pur risultando più lento di meno di un decimo rispetto al tempo di riferimento, ha dovuto accontentarsi della terza posizione. Domani la corsa sarà lunga e andrà gestita al meglio dal punto di vista strategico: ci dovremo concentrare sulla nostra gara, sulla gestione delle gomme e la cura nei minimi dettagli in ogni fase, cercando di approfittare anche dei passi falsi di alcuni dei nostri competitor.