Scuderia Ferrari rinnova la partnership con Bang & Olufsen

La Scuderia Ferrari è lieta di comunicare il rinnovo della partnership con Bang & Olufsen, l’azienda danese leader nel settore delle tecnologie audio.



Il rinnovo della collaborazione con Bang & Olufsen permetterà alla Scuderia di continuare ad offrire un’esperienza di livello superiore ai membri del team e alle persone che verranno a trovare la squadra nel corso del campionato. All’interno dei motorhome situati nel paddock, l’impianto audio è infatti curato dall’azienda danese che rimane Official Partner del team. La partnership di Bang & Olufsen con Maranello va però oltre la collaborazione in pista e si allarga a una nuova gamma di prodotti in edizione speciale che permetteranno anche agli appassionati di vivere l’emozione della Formula 1 in un’altra dimensione.

Lorenzo Giorgetti - Chief Racing Revenue Officer

Poter contare su un partner d’eccellenza come Bang & Olufsen ci permette di continuare a offrire agli ospiti che ci vengono a trovare ai Gran Premi un’esperienza immersiva di alto livello. Con Bang & Olufsen ci accomunano valori come l’incessante ricerca tecnologica, la passione per le cose belle e la continua pulsione ad innovare. Guardo con fiducia al rinnovo della nostra partnership e sono sicuro che nei prossimi anni sapremo valorizzarla al massimo creando opportunità di cui beneficeranno entrambe le aziende.

Kristian Teär - CEO, Bang & Olufsen

Siamo molto soddisfatti della nostra partnership e speriamo di migliorare ancora di più nella prossima stagione. Così come Ferrari, abbiamo una storia orgogliosa di prestazioni di livello mondiale, innovazione e possiamo contare su persone di maestria eccezionale. Nell’ultimo anno abbiamo mostrato agli amanti del marchio Ferrari e alla comunità della Formula 1 le esperienze coinvolgenti che i nostri prodotti possono offrire e sono lieto che possiamo continuare a lavorare insieme per creare momenti ancora più speciali.