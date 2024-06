Oliver Bearman e Arthur Leclerc entrano nella Scuderia Ferrari

Si allarga il gruppo di piloti della Scuderia Ferrari che supportano i titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz nell’arco del campionato. A partire da questa stagione, infatti, cresce il numero di Reserve e Development Driver.

Reserve Driver. Nel ruolo di Reserve Driver, ovvero il pilota pronto a subentrare qualora uno dei titolari fosse impossibilitato a scendere in pista, Oliver Bearman, pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2 con il team Prema, andrà ad affiancare i confermati Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, che saranno anche in gara nel World Endurance Championship (WEC) con le Ferrari 499 P numero 51 e 83 rispettivamente.

Development Driver. Nel ruolo di Development Driver, ovvero quello di pilota per lo più impegnato al simulatore, dedito allo sviluppo della vettura sia dal punto di vista dei set-up che degli aggiornamenti nel corso della stagione, fa invece il proprio esordio Arthur Leclerc che va ad affiancare i confermati Antonio Fuoco e Davide Rigon. Il monegasco sarà anche impegnato in pista nel campionato italiano Gran Turismo con la Ferrari 296 GT3 della Scuderia Baldini 27, al pari di Antonio e Davide, che gareggeranno nel WEC rispettivamente nella classe Hypercar, con la 499P numero 50, e nella categoria LMGT3, con la Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse.

Subito in macchina. Oliver e Arthur avranno la possibilità di salire in macchina e iniziare a macinare chilometri da piloti della Scuderia già la prossima settimana. La squadra sarà infatti impegnata per tre giorni al Circuit de Barcelona-Catalunya per una sessione di prove in collaborazione con Pirelli. Il 29 e il 30 i titolari, Charles e Carlos, saranno a disposizione del fornitore unico di gomme per alcuni test al volante della SF23 dello scorso anno. Il 29 al loro fianco, sulla F1-75 del 2022, ci sarà proprio Arthur Leclerc, all’esordio assoluto su una vettura di Formula 1, mentre il 31 a girare, da solo, su quella stessa monoposto ci sarà Oliver Bearman. Martedì 30 Leclerc e Sainz si alterneranno tra la SF23 e la F1-75.