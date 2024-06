Gran Premio d'Ungheria 2023 di Elena Casagrande

Dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics, Elena Casagrande debutta nel mercato statunitense con IDW Publishing (Star Trek, Ghost Whisperer, Angel, Doctor Who, X-files). Sempre negli Stati Uniti lavora per Marvel Comics, su Spiderman, Spitfire e RedHulk. Con DC Comics lavora su riviste come Vigilante, Batgirl, Catwoman, Harley Quinn e Wonder Woman. Per Image Comics partecipa alla serie finale del libro a fumetti Hack/Slash, mentre con Boom! Studios firma l’ultima serie di Mike Carey, Suicide Risk e illustra il sequel di Big trouble in Little China. Ha lanciato la nuova serie di Doctor Who: The Tenth Doctor per Titan Comics e ha partecipato all’ultima serie di Black Widow per Marvel Comics con Kelly Thompson, vincendo il prestigioso Eisner Award 2021 come miglior nuova serie. Attualmente fa parte della classe 2023 di Marvel’s Stormbreakers, programma che evidenzia i migliori artisti emergenti nell’industria dell’illustrazione e del fumetto.