Sprint Race recap: Carlos secondo, Charles quarto

Va in scena la quarta gara Sprint della stagione. Al Circuit of the Americas il cielo è sereno, l’aria è a 27 gradi, l’asfalto a 44.

Partenza. Al via Charles Leclerc e Carlos Sainz scattano dalla terza e dalla quarta posizione e terminano il primo giro quarto e quinto dopo che il monegasco ha subito il sorpasso da parte di Lando Norris mentre duellava con George Russell.

Giro 2. Comincia una splendida lotta in famiglia tra i piloti della Scuderia Ferrari HP che offrono un grandioso spettacolo duellando fra loro.

Giro 5. Carlos dopo tre tornate di duelli supera Charles per la quarta posizione.

Giro 9. Sainz supera George Russell e sale terzo.

Giro 10. Anche Leclerc supera Russell e sale quarto.

Ultimo giro. Alla staccata di curva 1 Carlos attacca Norris e lo supera per la seconda posizione. Charles a sua volta attacca la McLaren che però si difende con una manovra al limite e così per il monegasco c’è la quarta posizione. La Ferrari, con 12, è la squadra che porta a casa più punti di tutti.