Prove libere: Carlos e Charles primo e secondo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto i migliori due tempi nell’unica sessione di libere del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas.

52 giri. Carlos e Charles sono inizialmente scesi in pista con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’34”717 e 1’34”966 provando anche per qualche giro con carico di carburante. I due sono poi tornati in pista con pneumatici Soft con le quali lo spagnolo ha fatto fermare i cronometri a 1’33”606, miglior tempo assoluto, mentre Charles ha fatto segnare 1’33”623 al terzo tentativo dopo aver abortito il primo per un errore ed essere stato condizionato dalla Virtual Safety Car nel secondo. Sainz ha percorso 25 tornate, Leclerc 27.