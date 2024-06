Sprint Shootout: Charles secondo, Carlos sesto

Ad Austin va in scena lo Sprint Shootout del Gran Premio degli Stati Uniti. Al Circuit of the Americas l’aria è a 32 gradi, l’asfalto a 38.

SQ1. Tutte le vetture devono scendere in pista con gomme Medium. I ferraristi sono con Medium nuove. Charles ottiene inizialmente 1’36”302, Carlos 1’36”322 e si migliorano entrambi scendendo rispettivamente a 1’35”999 e 1’36”268.

SQ2. Le vetture tornano in pista con delle Medium nuove. Charles ferma i cronometri a 1’35”385, Carlos 1’35”542 e passano alla fase finale.

SQ3. Per la fase decisiva le vetture possono montare gomme Soft ma il tempo a disposizione permette un unico vero e proprio tentativo. Charles ottiene 1’34”593, secondo tempo a 55 millesimi da Max Verstappen; Carlos è sesto in 1’34”939.