Carlos sul podio, squalificata la SF-23 di Charles

Il Gran Premio degli Stati Uniti, terminato sotto la bandiera a scacchi con le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc in quarta e sesta posizione, ha visto la sua classifica modificata dopo le verifiche tecniche. La SF-23 del monegasco – al pari della vettura di Lewis Hamilton, giunto secondo – è stata trovata non conforme al regolamento relativamente al consumo del fondo e dunque squalificata.

Per Charles, già svantaggiato da una strategia sbagliata in gara, arriva dunque uno zero in classifica, mentre Carlos beneficia dell’esclusione di Hamilton guadagnando una posizione e salendo sul podio. Nel complesso Ferrari recupera qualche punto su Mercedes nella corsa al secondo posto nel Mondiale Costruttori.