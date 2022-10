Prove libere 3: Charles e Carlos secondo e terzo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas.

40 giri. A inizio turno Charles è sceso in pista con gomme Soft, mentre con Carlos si è optato per le Medium: il monegasco ha ottenuto 1’36”765, mentre lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’36”894. Rientrati al box, entrambi i piloti sono tornati in pista con gomme Soft nuove con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi: 1’36”145 per Leclerc e 1’36”271 per Sainz. I due hanno percorso rispettivamente 17 e 23 giri. Le qualifiche sono in programma alle ore 17 locali (24 CET).