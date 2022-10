In pista in Texas con un tris di piloti

Gran Premio degli Stati Uniti: numeri e curiosità

1. Le specie animali autoctone di Austin. Si tratta della Eurycea sosorum, detta anche salamandra Barton Springs, un anfibio a rischio estinzione. Questi animali sono di dimensioni ridotte – gli adulti crescono fino a circa 6,4 centimetri di lunghezza, contro una media di 15 – e hanno una colorazione screziata che varia dal viola scuro al giallo chiaro.



10. Le gare di Formula 1 valide per il Mondiale disputate in Texas, nove al Circuit of the Americas e una sul tracciato cittadino di Dallas, nel 1984. Tra gli Stati a stelle e strisce che hanno ospitato gare iridate si contano la Florida (una a Sebring e una a Miami), la California (Long Beach 8 e Riverside 1), lo Stato di New York (venti corse a Watkins Glen), l’Indiana (19 gare a Indianapolis tra l’ovale e il circuito stradale), il Michigan (sette Gran Premi a Detroit), l’Arizona (tre corse a Phoenix) e il Nevada (due a Las Vegas).



36. I milioni di appassionati di Formula 1 negli Stati Uniti, in grande aumento nelle ultime stagioni secondo uno studio di Liberty media. I fan americani sono più giovani (16-24 anni) rispetto alla media (37 anni) e per il 40% si tratta di donne.



300. Il numero di giornate di sole in un anno ad Austin, più di qualunque altra in Texas. Le temperature medie vanno dai 5 gradi dell’inverno ai 35 dell’estate ma l’escursione termica è all’ordine del giorno. In occasione della gara del 2019 la temperatura minima al giovedì fu di 3 gradi, la massima di 24…



1285. Le stazioni radio del Texas. Austin è nota per essere la capitale della musica live con anche cento concerti nella stessa sera. Non stupisce dunque che tra i mezzi di comunicazione più amati dai texani ci sia la radio. Ce ne sono di ogni tipo, incluse tre in lingua vietnamita, una in coreano e una nella quale si possono ascoltare canzoni di Natale tutto l’anno. Per ascolti la più importante ad Austin è la KAMX-FM con oltre 13 milioni di ascoltatori giornalieri. Così in Ferrari 75 anni fa

La prima stagione agonistica della Ferrari si conclude con la gara di Torino vinta il 12 ottobre da Raymond Sommer. Enzo Ferrari comincia a preparare i programmi per il 1948, anno che aggiungerà altri allori alla Casa del Cavallino. Tra le attività in programma c’è il debutto in campo internazionale anche se la prima gara del calendario del team di Maranello è la Targa Florio, in Sicilia. Nel frattempo si mette a punto la 166, una delle Ferrari più vincenti della storia.