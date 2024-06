Carlos Sainz è entrato nel paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya con un nuovo taglio di capelli e un cappellino speciale per celebrare la sua gara di casa. Lo spagnolo si è detto impaziente di scendere in pista nelle prove libere di domani: “Questa settimana corro davanti ai miei tifosi per i quali c’è anche una tribuna dedicata: sento il loro supporto e spero di potergli regalare una grande gara su una pista sulla quale ho sempre ottenuto buoni risultati”.

Obiettivi. L’ambizione che guida Carlos e la Scuderia Ferrari HP è la stessa: tornare a lottare sul filo dei millesimi in qualifica e in gara, dopo la prova sottotono del Canada: “Abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare perché non si ripeta quella controprestazione e siamo fiduciosi che torneremo competitivi lì davanti – ha detto Carlos –. Per riuscire nel nostro intento dovremmo massimizzare il potenziale della SF-24 fin dalla prima sessione di prove in modo da essere condizione di lavorare su tutti i dettagli, ovvero su ciò che in questa Formula 1 può fare la differenza”.

Derby interno. Carlos ha anche parlato della partita tra Spagna e Italia che è in programma questa sera nell’ambito di Euro 2024: “Da pilota spagnolo che corre per una squadra italiana questa sera sarà divertente guardare il match insieme al resto della squadra, visto che abbiamo in programma un team dinner. Ovviamente io farò il tifo per la squadra del mio paese e sono fiducioso che, purtroppo per la maggior parte dei miei colleghi, la mia squadra del cuore vincerà. Faccio anche un pronostico: 2-1 con un gol nel finale di gara!”.