Sabato a due facce

Risultato a due facce per la Scuderia Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya: da una parte Carlos Sainz è stato autore della sua miglior qualifica stagionale, e domani alle 15 CET scatterà dalla prima fila al fianco di Max Verstappen, mentre Charles ha incontrato grosse difficoltà ed è stato eliminato in Q1. Domani il monegasco scatterà dunque dal fondo dello schieramento.



Q1. La qualifica è iniziata con qualche goccia di pioggia che stava cadendo sulla pista, ma tutti i piloti hanno sempre girato con gomme Soft. Carlos non ha avuto difficoltà a piazzare un tempo valido per passare il turno, mentre Charles ha faticato parecchio al punto di decidere di rientrare ai box per montare un treno nuovo di gomme Soft. Nonostante questo, Charles non è riuscito ad avere la giusta confidenza con la sua SF-23 e ha fermato i cronometri a 1’14”079, un tempo utile solo per la penultima posizione che non gli ha permesso di passare il turno.



Q3. Carlos senza troppe difficoltà è arrivato all’ultima fase anche se, come altre sette colleghi sui dieci giunti in Q3 poteva contare su un solo treno di gomme Soft nuove. Lo spagnolo è sceso in pista con un set usato per prendere confidenza con il tracciato che era in continua evoluzione e ha centrato un tempo valido per la quarta posizione provvisoria, poi è rientrato al box per montare pneumatici nuovi. Nel suo ultimo tentativo ha dato il massimo centrando un ottimo 1’12”734 che è risultato il secondo tempo assoluto, miglior piazzamento della carriera a Montmelò.



Gara lunga. Domani i due piloti della Scuderia saranno attesi da una gara lunga con prospettive molto differenti nell’ambito di un quadro che vede valori davvero ravvicinati fra tutti piloti sulla griglia meno il leader del Mondiale. Carlos scatterà con in mente la conquista del suo primo podio stagionale, mentre Charles tenterà una rimonta dal fondo con l’obiettivo di portare a casa un buon piazzamento in zona punti.





Carlos Sainz #55

Sono contento della mia qualifica: le condizioni non erano per niente facili oggi ma siamo riusciti a mettere insieme dei buoni giri e credo che abbiamo tirato fuori il massimo dalla vettura senza lasciare nulla di intentato.

Tuttavia è meglio restare coi piedi per terra: il weekend non è finito e dobbiamo eseguire tutto alla perfezione in gara. I distacchi tra le macchine sono stati molto ravvicinati per tutto il fine settimana e non sarà facile portare a casa un podio, ma di sicuro ci proveremo.

Voglio ringraziare tutti i tifosi per il supporto dalle tribune perché sono convinto che oggi abbia fatto la differenza. Speriamo di poter regalare a tutti un bello spettacolo domani.





Charles Leclerc #16

Dobbiamo verificare bene la macchina e controllare tutti i dati perché sono sicuro che sia successo qualcosa: la macchina si comportava in maniera anomala e avevo pochissimo grip al contrario di come era stato per tutto il weekend fino a quel momento.

Improvvisamente era sovrasterzante e imprevedibile e da un momento all’altro tendevo a perderne il controllo. Deve essere qualcosa legato alla zona posteriore destra della vettura perché nelle curve verso sinistra facevo fatica a tenere la macchina in pista. Abbiamo anche pensato che potesse essere un guaio legato al treno di gomme che avevamo montato ma anche quando le abbiamo cambiate quello strano comportamento del posteriore è continuato.

Ovviamente questo risultato è molto deludente ma domani la gara sarà lunga, sorpassare non è impossibile e il degrado gomme costituirà un fattore importante. Certo partirò dal fondo dello schieramento e vedremo cosa riusciremo a portare a casa da lì.





Frédéric Vasseur Team Principal

Siamo contenti per Carlos che ha ottenuto un ottimo risultato oggi. Penso sia una buona ricompensa anche per tutti coloro che lavorano a Maranello perché hanno lavorato come i matti per portare tutti gli aggiornamenti in tempo per Barcellona. È stato molto impegnativo per loro ma penso che oggi abbiamo raccolto i frutti di questo sforzo e speriamo che domani accada lo stesso in gara.

Di certo non è stata una qualifica facile per noi perché domani l'altra nostra macchina partirà in fondo alla griglia. Stiamo indagando il problema che ha avuto Charles: si lamentava molto della macchina nelle curve a sinistra. È un peccato e la sua vicenda dimostra una volta di più quanto in qualifiche siano vicini i valori tra i team. Solo qualche tempo fa due o tre top team potevano superare la Q2 con la gomma media, mentre oggi non è più possibile: i distacchi sono così ridotti che al minimo problema sei fuori, proprio come è capitato a Charles oggi.

Penso che nel complesso abbiamo fatto un passo avanti, ma è domani che conta e con Carlos punteremo ad assicurarci un posto sul podio. Per quanto riguarda Charles, non sono sicuro che Barcellona sia il posto più facile per fare sorpassai ma forse il nuovo layout ci aiuterà e domani potrà lottare per conquistare dei punti.