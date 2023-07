Race recap: Carlos quinto, Charles undicesimo

Cielo nuvoloso, asfalto asciutto per la partenza del Gran Premio. Temperature: aria 23°, pista 34°. Carlos Sainz parte dalla seconda casella, in prima fila. Charles dopo i problemi in qualifica scatta dalla pitlane.

Partenza. Al via Carlos tiene la seconda posizione, mentre Charles passa sul traguardo 19° dopo che Lando Norris è costretto ai box per un danno all’ala anteriore.

Giro 3. Charles supera Logan Sargeant ed è 18°. Poco dopo Valtteri Bottas si ferma ai box e il monegasco sale 17°.

Giro 14. Sainz si ferma per passare a gomme Medium e rientra ottavo davanti a Charles.

Giro 15. Anche Leclerc si ferma per passare a gomme Soft.

Giro 19. Carlos supera Pierre Gasly e sale al sesto posto.

Giro 25. Lewis Hamilton si ferma per cambiare le gomme e Sainz sale al quarto posto. Al giro dopo George Russell fa lo stesso e lo spagnolo sale terzo.

Metà gara. Carlos è terzo dietro a Max Verstappen e Lewis Hamilton, Charles è 13°.

Giro 35. Russell supera Carlos in fondo al rettilineo principale. Lo spagnolo è quarto.

Giro 37. Sosta ai box per Lance Stroll e Guanyu Zhou, Leclerc sale in nona posizione.

Giro 39. Sosta anche per Oscar Piastri e Gasly. Charles settimo.

Giro 42. Carlos si ferma ai box per gomme Hard. Charles fa lo stesso per un nuovo treno di Hard. Lo spagnolo è sesto, il monegasco 14°.

Giro 44. Si ferma Nico Hülkenberg per il cambio gomme e Charles sale 13°. Anche Fernando Alonso si ferma e Sainz sale al quinto posto.

Giro 47. Sergio Perez si ferma per il cambio gomme e Carlos sale quarto. Quattro giri più tardi però il messicano supera lo spagnolo facendolo scendere in quinta posizione. Charles invece è 12°

Finale. Non succede più nulla nelle prime dieci posizioni. Carlos chiude quinto la sua gara di casa, mentre Charles è 11° e guadagna una posizione grazie alla penalizzazione inflitta a Yuki Tsunoda per aver forzato fuori pista Guanyu Zhou.