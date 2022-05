Comincia la stagione europea

13. I piloti spagnoli che hanno disputato almeno un Gran Premio in Formula 1. L’unico in grado di vincere titoli mondiali e gare è stato fin qui Fernando Alonso – che con la Scuderia Ferrari ha conquistato 11 Gran Premi – mentre Carlos Sainz è secondo per gare disputate (145), punti (574,5) e podi (nove, sette dei quali con la Ferrari). Da ricordare anche Marc Gené (36 GP e 5 punti) che nell’ambito delle attività di F1 Clienti ha guidato più Ferrari di qualsiasi altro suo connazionale, e Alfonso De Portago, che corse con la Scuderia nel 1956 e nel 1957.



68. I parchi della città di Barcellona, che rappresentano più del 10% della superficie cittadina. Il più grande è quello di Collserola, mentre i più celebri sono il Parc de la Ciutadella – con le sue famose fontane – e il Parc Güell, impreziosito dalle opere di Antoni Gaudì. Non distante dalla città si trova anche un altro parco molto speciale, si tratta di quello di divertimenti di Portaventura, all’interno del quale c’è Ferrari Land, inaugurato nel 2017, ricco di attrazioni ispirate alla Casa di Maranello.



100. I km della prova a cronometro a squadre di ciclismo che il Circuit de Barcelona-Catalunya ha ospitato nell’ambito delle Olimpiadi del 1992. A vincere fu la Germania (Rich-Meyer-Dittert-Peschel) davanti all’Italia (Peron-Anastasia-Colombo- Contri) e alla Francia (Harel-Boussard-Faivre– Pierret-Gaumont).



109. Gli anni dalla prima gara automobilistica disputata in Spagna. Era il 15 giugno 1913 quando si corse su un circuito situato nella località di Guadarrama, non lontano da Madrid, e a vincere fu il pilota di casa Carlos de Salamanca su Rolls-Royce. L’edizione inaugurale del Gran Premio di Spagna risale invece al 1923 e venne disputata sul circuito ovale di Sitges-Terramar (Catalunya): trionfò il francese Albert Divo su Sunbeam. Nell’albo d’oro si contano anche tre vittorie del monegasco Louis Chiron (1928, 1929 e 1933) mentre la prima edizione valida per il Campionato del Mondo di Formula 1 è stata quella del 1951, corsa sul tracciato cittadino di Pedralbes, a Barcellona, e vinta da Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo. Nel 1954 arrivò la prima delle otto vittorie Ferrari, grazie a Mike Hawthorn con la 553 F1.



3500. Gli spettatori che possono trovare posto sulla “Grada CS55” dedicata a Carlos Sainz per questa gara. I biglietti sono andati completamente esauriti in poche ore sull’onda dell’entusiasmo della grande stagione disputata lo scorso anno da Carlos e dopo la doppietta conquistata dalla Scuderia Ferrari nella gara inaugurale del 2022 in Bahrain.

Così in Ferrari 75 anni fa

Maggio 1947: la Scuderia è reduce dal cosiddetto “insuccesso promettente” della corsa di Piacenza, che aveva portato sulla Casa di Maranello e sul motorsport in genere l’attenzione di tutti i media italiani: Franco Cortese era stato al comando con l’esordiente Ferrari fino a poche tornate dal termine, quando un guasto l’aveva costretto al ritiro. Alla fine di maggio è in programma la Primavera Romana del Motore, che mette in scena per tre settimane un gran numero di gare delle più svariate categorie. Gli organizzatori, nella speranza di avere la Casa di Maranello schierata alla partenza, aprono le iscrizioni anche alle vetture di cilindrata fino a 1,5 litri. Enzo Ferrari non attende altro e iscrive Franco Cortese con la stessa 125 S di Piacenza. Il problema che ha fermato la vettura nella corsa precedente è stato risolto e il Gran Premio di Roma, ospitato nello spettacolare scenario delle Terme di Caracalla, ha tutte le carte in regola per essere il teatro di una delle pagine più importanti della storia della Casa di Maranello.