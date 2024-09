Quali recap: Charles nono, Carlos decimo

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Al Marina Bay Street Circuit l’aria è a 29 gradi, la pista a 32.

Q1. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft nuove fin dal primo tentativo. Il monegasco ottiene 1’30”896, lo spagnolo 1’30”988. Al secondo tentativo con la stessa mescola Leclerc scende a 1’30”786, mentre Sainz non si migliora. Entrambi montano un set nuovo ma Charles non ha bisogno di finire il giro, mentre Carlos scende a 1’30”670 e passa il turno.

Q2. Charles tiene le gomme con cui ha finito il Q1, mentre Carlos va con un treno nuovo di Soft. Il monegasco ottiene 1’30”289, mentre Sainz fa 1’30”580. Entrambi montano un nuovo set e Leclerc scende a 1’29”787, mentre Carlos fa 1’30”108. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Due treni di Soft nuovi per entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP. Charles e Carlos si lanciano ma lo spagnolo esce all’ultima curva e finisce contro le barriere innescando la bandiera rossa. Resta un solo tentativo per tutti tranne che per Oscar Piastri e Nico Hulkenberg che hanno fatto segnare un tempo prima dell’incidente di Sainz. Nell’unico giro Charles ottiene un 1’30”119 che viene cancellato per superamento dei limiti della pista in curva 2. Le Ferrari scatteranno dalla quinta fila.