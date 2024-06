Prove libere 1: Charles e Carlos primo e secondo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto i migliori due tempi in una prima sessione di prove libere sul rinnovato circuito di Marina Bay nella quale la Scuderia si è dedicata soprattutto a far prendere confidenza ai piloti con i muretti, lavorando soprattutto in chiave qualifica.

49 giri. Charles e Carlos hanno iniziato la sessione con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’35”133 e 1’35”593. I due sono quindi passati a gomme Soft con le quali hanno ottenuto 1’33”350 e 1’33”944, poi migliorato in 1’33”428. Negli ultimi minuti entrambi i piloti hanno rimontato le Hard di inizio turno per provare con un maggior carico di carburante a bordo.