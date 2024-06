Charles: “Marina Bay tra le mie piste preferite, ma dobbiamo tenere i piedi per terra”

Charles Leclerc è pronto a scendere in pista su uno dei suoi circuiti più amati, ben consapevole però che sarà difficile replicare una prestazione come quella di Monza, in cui la Scuderia è stata chiaramente la seconda forza in campo: “Come sapete io adoro i circuiti cittadini, e questo è indubbiamente uno dei miei favoriti. Ma le sue caratteristiche non dovrebbero essere troppo adatte alla nostra vettura, che si è dimostrata poco costante nelle prestazioni su tracciati da alto carico aerodinamico”. Il monegasco è stato dunque prudente parlando con i media nel paddock: “Meglio restare con i piedi per terra, vediamo come vanno le prove libere e poi ne capiremo di più”.

Valori serrati. “Credo che in qualifica il pilota possa metterci del suo – ha continuato Charles – mentre la gara è più una questione di esecuzione corale da parte della squadra. Mi aspetto che tra i cinque team che sono dietro a Red Bull in classifica ci saranno valori molto vicini sia al sabato che la domenica e sarà dunque particolarmente importante curare ogni dettaglio. Noi come squadra tra Zandvoort e Monza abbiamo imparato parecchio sul comportamento della SF-23 e sono fiducioso che ne faremo tesoro qui delle informazioni che abbiamo acquisito. L’obiettivo del weekend è eseguire ogni fase al meglio, se ci riusciremo vedremo quanti punti saremo riusciti a portare a casa”.