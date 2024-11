Sprint Qualifying: Charles terzo, Carlos quinto

Al circuito di Interlagos va in scena la quinta Sprint Qualifying della stagione. L’aria è a 22 gradi, l’asfalto a 37.

SQ1. Come da regolamento le macchine vanno in pista con gomme Medium. Charles ottiene inizialmente 1’11”654, mentre Carlos fa 1’12”257. Si continua a girare ed entrambi si migliorano: il monegasco scende a 1’10”453, lo spagnolo a 1’10”503. Leclerc lima ancora il proprio tempo e ottiene 1’10”388, ma anche Sainz accede alla fase successiva.

SQ2. Ancora gomme Medium per tutti. Carlos al primo tentativo centra 1’09”500, Charles fa 1’09”719 e poi 1’09”248, tempi validi per avanzare alla fase conclusiva.

SQ3. Gomma Soft per l’ultima mini sessione e un unico tentativo per entrambi i piloti Ferrari. Charles ottiene 1’09”153, valido per la terza posizione; Carlos è un decimo più lento e in 1’09”257 è quinto. Il via della Sprint domani è alle 11 locali (15 CET).