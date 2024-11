Prove libere: Charles e Carlos sesto e settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e il settimo tempo nell'unica sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo all'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos.

61 giri. Charles e Carlos sono andati in pista con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1'12"037 e 1'12"101. Nella fase centrale hanno caricato carburante mentre nel finale hanno montato pneumatici Soft per provare in configurazione da qualifica. Con questa mescola Charles ha fatto segnare 1'11"038, Carlos 1'11"100; il monegasco ha percorso 31 giri, uno in più del compagno di squadra. La Sprint Qualifying andrà in scena alle 15.30 locali (19.30 CET).