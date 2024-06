Race recap: Carlos sesto, Charles non riesce a prendere il via

Sul circuito di Interlagos si corre il Gran Premio di San Paolo. Charles Leclerc parte secondo con gomme Soft nuove, Carlo settimo con Soft usate. Ci sono 21 gradi, 46 sull’asfalto.

Giro di formazione. Charles ha un problema idraulico e non riesce a prendere il via.

Partenza. Al via Carlos perde una posizione. È ottavo. C’è un incidente fra Alex Albon e Kevin Magnussen. Bandiera rossa.

Seconda partenza. Si riparte dopo mezz’ora. Carlos scatta dall’ottava posizione e la tiene sul traguardo.

Giro 19. Lewis Hamilton entra ai box per passare a gomme Medium, imitato al giro successivo da George Russell. Carlos sale sesto.

Giro 21. Si ferma Sergio Perez per il cambio gomme. Carlos quinto.

Giro 22. Anche Lance Stroll rientra. Carlos quarto.

Giro 26. Stop anche per Fernando Alonso. Carlos terzo. Lo spagnolo si ferma alla tornata successiva per un treno nuovo di Medium. Torna in pista nono.

Giro 28. Carlos supera Esteban Ocon e sale ottavo.

Giro 35. Sainz raggiunge e attacca Russell, è settimo e insegue Hamilton.

Giro 37. Allo spagnolo bastano due giri per passare Hamilton. Carlos è sesto.

Giro 49. Alonso ai box pe ril cambio gomme. Carlos quarto.

Giro 52. Carlos rientra e monta Soft. Riparte settimo e diventa sesto dopo lo stop di Yuki Tsunoda.

Finale. Negli ultimi giri non accade più nulla. Carlos è sesto, nell’arco del weekend Ferrari guadagna due punti su Mercedes.