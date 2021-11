Quali recap: Carlos e Charles sesto e settimo

Q1. Quelle di Charles e Carlos sono le prime due vetture a scendere in pista. La gomma è una Soft – come sarà per tutta la qualifica – ma usata. Il monegasco ottiene 1’10”789, mentre lo spagnolo centra 1’10”487.

16.07. I piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow rientrano ai box per un treno di gomme nuove. Charles ottiene 1’09”135 che però viene cancellato per superamento dei limiti della pista in curva 4, mentre Carlos stabilisce 1’09”046.



16.13. Sainz rimane in garage, mentre Leclerc deve tornare in pista poiché si trova all’ultimo posto della classifica. L’obiettivo è centrato senza rischiare: 1’09”155, quarto tempo alle spalle di Carlos. Entrambe le Ferrari avanzano al Q2.



Q2. Charles scende in pista e centra 1’08”939, mentre Carlos ottiene 1’09”031. Il monegasco poi si migliora fino a 1’08”859, mentre lo spagnolo non si migliora per 21 millesimi. Entrambe le vetture vanno in Q3.



Q3. Leclerc è il primo ad andare in pista montando una gomma Soft usata. Ottiene 1’09”403, mentre Sainz, con pneumatici nuovi, centra 1’08”986. Tutti rientrano ai box per montare l’ultimo treno di gomme Soft a disposizione.



16.57. Tutte le macchine tornano in pista per l’ultimo tentativo. Charles ottiene 1’08”960, mentre Carlos centra 1’08”826. Sesta e settima posizione per le Ferrari, precedute di un nulla dall’AlphaTauri di Pierre Gasly. Davanti I soliti Quattro: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas e Sergio Perez.