Quali recap: Charles e Carlos quinto e settimo

A poche ore dalla gara Sprint al Lusail International Circuit va in scena la qualifica. L’aria è a 19 gradi, la pista a 22.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate. Il monegasco ottiene 1’22”436, mentre lo spagnolo rientra al box. Sainz torna in pista a fa segnare 1’22”075, mentre Leclerc scende a 1’22”275. Entrambe le Ferrari passano a gomme Soft nuove con le quali Charles comincia con 1’21”630 e Carlos fa 1’21”568. Seguono due giri di raffreddamento dopo i quali Leclerc centra il secondo tempo in 1’21”278 e Sainz stabilisce il terzo in 1’21”447 e accede a propria volta alla fase successiva.

Q2. Le Ferrari tornano in pista con le gomme di fine Q1: Charles ottiene 1’21”446, Carlos 1’21”503. I due montano un set nuovo e tornano in pista Leclerc piazza un buon 1’21”107, mentre Sainz fa 1’21”447. Dopo altri due giri di raffreddamento Charles ottiene il terzo tempo in 1’21”000 e pure Carlos passa il turno in 1’21”199.

Q3. Due treni di gomme Soft a disposizione per Charles e Carlos: al primo tentativo ottengono rispettivamente 1’20”885 e 1’21”042. Al secondo tentativo si migliorano entrambi seppure di pochissimo: Leclerc scende a 1’20”852, quinto tempo, Sainz a 1’21”041, settimo.