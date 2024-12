Prove libere: Charles primo, Carlos quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il quarto tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar.

60 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’23”702 e 1’24”089, tempi migliorati in 1’23”419 per Leclerc e 1’23”538 per Carlos poi trasformato in 1’23”068. Passati alle Soft entrambi hanno ottenuto i propri tempi di riferimento: Charles in 1’21”952, Carlos in 1’22”535. I due piloti hanno percorso 30 giri ciascuno.