Quali recap: Charles quinto, Carlos 12°

Vanno in scena le qualifiche per il Gran Premio del Qatar di domenica. A Lusail ci sono 31 gradi di temperatura, 35 sull’asfalto.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate e ottengono rispettivamente 1’26”444 e 1’27”478. Il monegasco scende fino a 1’26”098 ma il tempo viene cancellato per il mancato rispetto dei limiti della pista, mentre Sainz ferma i cronometri a 1’26”699. Le due SF-23 rientrano ai box per montare pneumatici Soft nuovi con le quali Leclerc centra 1’25”452, mentre Carlos ottiene 1’25”808 garantendosi a propria volta il passaggio al turno successivo.

Q2. Le due Ferrari vanno in pista con gomme Soft usate con le quali Charles ottiene 1’25”348 e 1’25”798 prima di rientrare per montare un set nuovo della mescola più tenera. Il monegasco scende a 1’25”079, Sainz fa 1’25”328 che non basta per passare il turno. Leclerc va in Q3, Carlos resta escluso, con il 12° tempo, per 31 millesimi.

Q3. Nell’ultima fase Charles ha a disposizione due treni di gomme Soft nuove. Al primo tentativo Charles è quinto in 1’24”700. Nuovo set di gomme e si torna in pista: il monegasco ottiene 1’24”424 che vale per la quinta posizione.