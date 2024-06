Prove libere 3: Charles nono, Carlos 12°

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il nono e il dodicesimo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda che è stata condizionata dalla pioggia, caduta battente nella prima parte del turno.

29 giri. La sessione è iniziata con pista molto bagnata e, proprio quando le SF-23 stavano per uscire dai box, è stata sospesa con la bandiera rossa a causa del botto contro le barriere di Kevin Magnussen. Carlos aveva già lasciato il garage con gomme da bagnato estremo, ha completato un giro ma non ha potuto far segnare alcun tempo. Alla ripresa, tra i primi a scendere in pista c’è stato Charles che, con lo stesso tipo di mescola, ha ottenuto 1’27”238. Rientrato ai box, il monegasco è ripartito con pneumatici intermedi ma la sessione è stata nuovamente sospesa per l’uscita di pista di Guanyu Zhou in curva 13. Il turno è ricominciato a 30 minuti dal termine, con Carlos che è tornato in pista con gomme da bagnato estremo – ottenendo 1’27”937 – prima di passare alle Intermedie, seguito poco dopo dal compagno di squadra. Sainz ha ottenuto 1’25”937, mentre Leclerc non è riuscito a far segnare un tempo prima che la sessione venisse nuovamente sospesa per un testacoda di Liam Lawson. Nella parte finale, senza più pioggia, tutti hanno girato con gomme Intermedie ottenendo i rispettivi migliori tempi: Charles ha fermato i cronometri a 1’23”093, Carlos a 1’23”438.