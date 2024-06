Prove libere 1: Charles 16°, Robert 19°

Prima sessione di intenso lavoro per la Scuderia Ferrari che ha ottenuto il 16° posto con Charles Leclerc e il 19° con Robert Shwartzman, il quale ha girato sulla vettura di Carlos Sainz che però tornerà in abitacolo per la seconda ora di tempo pista.

51 giri. Charles e Robert hanno iniziato il turno con gomme Hard, con le quali i due hanno ottenuto rispettivamente 1’15”287 e 1’16”457. Rientrate ai box, le Ferrari sono ripartite con mescole differenti dal momento che il monegasco è passato alla Medium, mentre Shwartzman ha continuato con le Hard. Entrambi si sono migliorati: Charles ha ottenuto 1’13”519, Robert invece ha fermato i cronometri a 1’15”795. Nella parte finale il monegasco ha caricato carburante per provare un long run, mentre Shwartzman è passato alla mescola Medium con la quale ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’14”803.