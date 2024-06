Il mondiale riparte dal mare

Frédéric Vasseur - Team Principal

Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti ad affrontare la seconda parte della stagione. Vogliamo ripartire da quanto di positivo si è visto in Belgio, ovvero un ottimo lavoro di preparazione e una buona esecuzione in gara sia a livello di strategie che di passo, di gestione gomme e di pitstop: fattori che, messi tutti insieme, ci hanno permesso di raccogliere un podio meritato con Charles.

Saremo come sempre focalizzati su noi stessi ben sapendo che su una pista corta come Zandvoort i valori alle spalle della Red Bull saranno ancora più ravvicinati rispetto a Spa-Francorchamps. La qualifica in Olanda è particolarmente importante e le prime dieci posizioni della griglia di partenza probabilmente si decideranno sul filo dei millesimi. Faremo il massimo per curare ogni dettaglio e mettere Charles e Carlos in condizione di sfruttare al massimo la loro SF-23. Ci attende un weekend molto intenso.

Ferrari Stats



GP disputati 1064

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 242 (22,74%)

Pole position 244 (22,93%)

Giri più veloci 259 (24,34%)

Podi totali 801 (25,09%)

Ferrari Stats GP d'Olanda

GP disputati 31

Debutto 1952 (A. Ascari 1°; G. Farina 2°; L. Villoresi 3°; C. De Tornaco rit.)

Vittorie 8 (25,81%)

Pole position 7 (22,58%)

Giri più veloci 10 (32,26%)

Podi totali 25 (26,88%)

Tre domande a...

ROBERT SHWARTZMAN, RESERVE DRIVER #39

1. Come ti senti a salire sulla SF-23 per la prima volta dopo averla guidata a lungo al simulatore?

Sono entusiasta di salire sulla SF-23 dopo aver lavorato al suo sviluppo nel simulatore. Guidare una vettura di Formula 1 durante il weekend di una gara del Campionato del Mondo è qualcosa di davvero speciale e di cui andare molto fieri, in particolare se rappresenti la Scuderia Ferrari, il team che mi ha supportato durante tutta la mia carriera. Prima della pausa estiva ho fatto mezza giornata di test a Fiorano e ho ripreso confidenza con l’abitacolo, dal momento che era parecchio tempo che non guidavo una monoposto. Anche se la macchina era una SF21, molto diversa dalla SF-23 e con le gomme da 13 pollici, è comunque stata una sessione molto utile per prepararsi a queste prove libere a Zandvoort. Per me sarà interessante avere la possibilità di calarmi nella vettura di quest’anno e confrontarla con la F1-75 dello scorso anno.



2. Come avete impostato il lavoro in modo che risulti utile per la squadra nel weekend di gara?

Da parte mia, farò il massimo per aiutare la squadra quanto più possibile completando il piano di lavoro, che è pensato per estrarre il massimo dalla vettura sia dal punto di vista della messa a punto che sotto il profilo della raccolta dati, che torneranno utili alla squadra per la seconda parte della stagione. C’è infatti un programma di sviluppo che andrà avanti dietro le quinte, al simulatore di Maranello, che ha bisogno di quanti più dati possibile per poter proseguire in maniera ancora più spinta.



3. Ci parli delle caratteristiche della pista olandese, che hai preparato al simulatore?

Zandvoort è una delle piste più toste del calendario di Formula 1 e ci ho guidato fisicamente solo una volta, prima che il circuito venisse modificato, quindi mi sembrerà tutto molto nuovo. Girandoci al simulatore posso dire che è estremamente impegnativa, con curve caratterizzate da molta inclinazione, alcune delle quali possono essere affrontate con traiettorie diverse, ed è anche esigente con la vettura dal momento che la porta al limite sotto diversi aspetti. Nonostante sia piuttosto complessa, è anche una pista molto interessante dal punto di vista della guida pura per cui conto di potermi divertire un bel po’ venerdì prossimo.





Profilo

Robert Shwartzman

Nazionalità: israeliana

Nato il: 16/9/99

A: Tel Aviv (Israele)





Gran Premio d'Olanda: numeri e curiosità

6. La posizione dei Paesi Bassi nella classifica dei paesi più felici al mondo, secondo il World Happiness Report del 2020. Questo studio classifica 156 nazioni, tenendo conto di fattori come l'aspettativa di vita sana, la libertà, la fiducia e il sostegno sociale. I Paesi Bassi sono in posizioni significativamente migliori rispetto ai loro vicini, come Germania (al 17° posto) e Belgio (al 20°). Secondo il rapporto, solo Finlandia, Danimarca, Svizzera, Islanda e Norvegia sono più felici.



22. I milioni di biciclette circolanti nei Paesi Bassi, più degli stessi abitanti, che sono 17 milioni. Nel numero sono compresi gli ingegnosi (anche se poco graziosi) bakfiet, che combinano una bicicletta con un grande contenitore nella parte anteriore per trasportare bambini, animali domestici o semplicemente la spesa. In media un olandese percorre ogni anno in bicicletta un migliaio di chilometri in circa 250-300 viaggi. Il fatto di avere così tante bici fa sì che questo oggetto sia il più rubato in tutto il Paese. Ogni anno nei Paesi Bassi vengono segnalati furti di oltre 100.000 biciclette, quindi attenzione a dove parcheggiate….



32. I milioni di chili di liquirizia consumati ogni anno nei Paesi Bassi: si tratta di una media di due chilogrammi a persona, il più alto consumo pro capite al mondo. Dal momento che si ritiene la liquirizia abbia qualità antinfiammatorie e altre proprietà medicinali, molte persone la usano anche credendo di poter curare vari disturbi. Detto questo, il consumo eccessivo può essere pericoloso per il fegato e il sistema cardiovascolare oltre che causare ipertensione. Quindi il consiglio è di andarci piano…



182,53. L’altezza media degli uomini olandesi, che va a braccetto con i 175,62 centimetri delle donne. Ebbene sì, gli olandesi sono le persone più alte del mondo anche se non c’è una spiegazione certa del perché. I vecchi saggi nei Paesi Bassi dicono che dipenda dal grande consumo di latticini, ma ci sono molti dubbi a riguardo…



1991. L’anno in cui si è corso per la prima volta l’F3 Masters sulla pista di Zandvoort, per un quarto di secolo (fino al 2016) una delle gare più prestigiose della categoria. Nelle 22 edizioni andate in scena sul circuito olandese, sono ben 13 i vincitori che hanno poi corso in Formula 1. Qualche nome? Lewis Hamilton, David Coulthard, Jos e Max Verstappen, Valtteri Bottas (due volte trionfatore), Jules Bianchi e Antonio Giovinazzi.