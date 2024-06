Charles: “La costanza di prestazione l’obiettivo per la seconda parte della stagione”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock del Gran Premio d’Olanda rilassato e sorridente dopo aver ricaricato le batterie: “Ho trascorso del tempo di qualità con la famiglia e gli amici in questa pausa, e questo aiuta a resettare la mente e a prepararsi per le dieci gare che ci attendono nella seconda metà di campionato”, ha detto il monegasco ai giornalisti.

Obiettivo costanza. Charles ha poi parlato degli obiettivi per il resto della stagione: “Abbiamo vissuto una metà di anno nella quale, ad eccezione della Red Bull, tutte le squadre hanno dovuto fare i conti con molti alti e bassi, noi per primi – ha continuato Leclerc –. Per questo credo che la costanza di prestazione sarà il target principale del resto del nostro campionato. Sono convinto che chi per primo riuscirà ad avere una vettura costante riuscirà a massimizzarne più facilmente il potenziale e sarà in grado di stare stabilmente nelle prime posizioni. Dal canto nostro dobbiamo continuare il lavoro iniziato in Belgio a livello di esecuzione, tanto in qualifica che in gara, perché è solo così che si può prevalere su una concorrenza che, dalla terza alla decima posizione dello schieramento, è incredibilmente ravvicinata.

Pista bella ma stretta. Charles ha anche parlato della pista di Zandvoort: “Mi piace, anche se è molto stretta e tortuosa. Per questo la amo più in qualifica che in gara. Credo che sabato si deciderà buona parte di questa corsa, considerato quanto è difficile sorpassare, ma anche il meteo potrebbe essere una variabile con la quale fare i conti. Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di mettere il casco in testa e scendere in pista”.