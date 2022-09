La Scuderia Ferrari ha ottenuto il terzo e il sesto tempo con Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort che si è presentata piuttosto sporca, con tanta sabbia portata dal vento.

60 giri. La squadra ha provato le gomme Hard all’inizio del turno, ottenendo 1’16”071 con Carlos e 1’16”135 con Charles prima che venissero esposte le bandiere rosse per lo stop in pista della vettura di Max Verstappen. La sessione è ripresa quando mancavano 40 minuti al termine con Leclerc che ha continuato con gomme Hard e Sainz che invece ha montato le Soft. Lo spagnolo ha ottenuto 1’12”845, mentre il monegasco è sceso a 1’15”334. Charles ha poi montato a propria volta pneumatici Soft con i quali ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’13”127. Nel complesso i due piloti hanno percorso 30 tornate ciascuno.