Un sabato col fiato sospeso

Quella del Gran Premio di Monaco doveva essere una qualifica giocata sul filo dei millesimi e non ha deluso le attese. Le tre manche del sabato pomeriggio hanno offerto il consueto emozionante spettacolo, nel quale non sono mancati anche colpi di scena.



Quante emozioni. Nella prima fase la qualifica è stata sospesa con la bandiera rossa dall’incidente di Sergio Perez, finito contro le barriere in curva 1. Dopo la ripartenza Charles ha passato il turno con le stesse gomme usate a inizio sessione, mentre Carlos ha preferito montare un set di Soft nuovo. Superata agevolmente la seconda fase, sia Leclerc che Sainz sono arrivati ai dodici minuti decisivi con due set di gomme Soft a disposizione, fondamentali su una pista in costante evoluzione. Al primo tentativo Carlos ha stabilito il secondo tempo davanti a Charles e alle spalle di Fernando Alonso, ma dopo la sosta al box per il cambio gomme tutti i protagonisti sono stati in grado di migliorarsi. Il primo a balzare in testa alla classifica è stato Charles, in 1’11”471, ma dopo pochi secondi Alonso è passato sul traguardo superando il tempo del monegasco di 22 millesimi, poi è stata la volta di Max Verstappen che ha ottenuto la pole per un decimo. Carlos ha anche migliorato, centrando il quinto tempo in 1’11”630, alle spalle di Esteban Ocon.



Prevedibilmente imprevedibile. Pensando alla gara, che a Monaco sembra prevedibile visto che i sorpassi sono praticamente impossibili, ma spesso si rivela l’opposto, la squadra potrà contare sul fatto di avere entrambe le vetture nelle prime cinque posizioni per provare a giocare di strategia. Anche il meteo è atteso incerto e potrebbe scompaginare le carte in tavola.

Charles Leclerc #16

È stata una qualifica molto complessa in un fine settimana nel quale abbiamo faticato parecchio con la macchina che nei dossi non si comporta in maniera ideale. In qualifica siamo riusciti a lavorare sulla SF-23 e la performance è un po’ migliorata permettendoci di ottenere la terza posizione a pochissimo dal tempo della pole position. Sono contento del mio giro anche se avrei preferito essere davanti a tutti, ma mi sono goduto la qualifica che su questa pista è sempre spettacolare, unica in tutto il calendario.

In vista di domani mi serve un po’ più di fortuna rispetto agli scorsi anni, le previsioni meteo dicono che potrebbe piovere e se sarà così sappiamo che tutto è possibile. Ce la metterò tutta e poi vediamo che cosa riusciremo a raccogliere.

Carlos Sainz #55

In tutta onestà non sono contento di come sono andate le cose in Q3. Ho dovuto superare tre macchine nel mio ultimo giro lanciato e questo è tutt’altro che ideale quando i valori sono così ravvicinati.

Sono deluso perché fino a quel punto il weekend era stato piuttosto positivo. In gara comunque avremo ancora delle possibilità e cercheremo sia col passo che con la strategia di recuperare delle posizioni.

Frédéric Vasseur, Team Principal

Certo, è un po' frustrante trovarsi in terza posizione ed essere ad appena un decimo dalla pole e a due centesimi dalla prima fila. Oggi abbiamo faticato parecchio a dare ai piloti una macchina con la quale Charles e Carlos si trovassero a loro agio, cosa che a Monaco è sempre fondamentale visto che essere veloci qui significa evitare i muretti e aumentare gradualmente il ritmo via via durante il fine settimana.

Siamo stati in grado di migliorare dopo le prove libere 3 in vista delle qualifiche e alla fine il risultato non è così male, dato che siamo l'unica squadra con due vetture nelle prime cinque posizioni. Questo ci permette di giocare di strategia con i nostri due piloti per rimontare posizioni in gara, dato che è quasi impossibile sorpassare in pista. Guarderemo i dati e ci prepareremo per domani, tenendo presente che anche il meteo potrebbe giocare un ruolo importante.