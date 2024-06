Charles da ultimo alla prima fila

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami ha regalato la consueta emozionante battaglia sul filo dei millesimi, una lotta dalla quale la Scuderia Ferrari HP è uscita con la seconda posizione di Charles Leclerc e la quinta di Carlos Sainz. La prestazione del monegasco è da sottolineare in modo particolare: era arrivato al via della sessione con appena tre giri all’attivo, quelli che era riuscito a percorrere nell’unica sessione di prove libere prima di essere costretto ad abbandonare la sua SF-24 in curva 16 dopo un testacoda. Il gran lavoro della squadra, che ha sfruttato i dati raccolti da Carlos, e l’abilità di Charles lo hanno portato a un decimo dalla pole position di Max Verstappen. Sainz a propria volta è stato grande protagonista per tutto il turno e ha mancato un posto in seconda fila per appena 59 millesimi.

SQ3. I ferraristi sono avanzati senza difficoltà nelle prime due fasi, in cui era obbligatorio montare gomme Medium. Nella sessione decisiva per l’assegnazione delle prime cinque file sono poi riusciti a sfruttare bene la mescola Soft, risultando competitivi nell’unico giro cronometrato che la squadra ha deciso di effettuare tenendo in considerazione la notevole evoluzione della pista. Charles ha fatto segnare 1’27”749, mentre Carlos ha tenuto il passo del compagno fino a curva 17 nella quale ha lasciato per strada i millesimi che gli sono costati la seconda fila. Il suo tempo finale è stato 1’28”103.

Sabato intenso. Domani la Sprint Race – 19 giri pari a 102,67 km – assegnerà i punti dalla prima all’ottava posizione (da 8 a 1) ma sarà anche chiave in prospettiva dei 56 giri di domenica 12 (18 CEST) dal momento che non sono stati raccolti dati a livello di passo gara. Al termine della Sprint Race il parc fermé sarà riaperto e le squadre potranno lavorare sulle monoposto in vista delle qualifiche per il Gran Premio, che inizieranno alle 16 (22 CEST).





Charles Leclerc #16

Sono soddisfatto della mia qualifica perché vedo che il lavoro fatto nelle ultime settimane a livello di preparazione gomme sta pagando. È stata una sessione molto intensa: con un solo giro lanciato percorso nelle libere non mi restava che andare subito al massimo, e mi sono sentito immediatamente a mio agio con la monoposto.

Non abbiamo idee molto precise sul nostro ritmo gara, ma domani nella Sprint Race daremo tutto. Speriamo in un buon risultato e di avvicinarci così alla gara di domenica con buone chance per vincere.

Carlos Sainz #55

Per me non è stato un gran venerdì. Ho faticato nella Sprint Qualifying, perché non ho avuto lo stesso feeling con la macchina che avevo nelle prove libere.

Nonostante questo il giro lanciato con le gomme Soft stava andando bene, finché alla curva 17 ho commesso l’errore che mi ha impedito di fare meglio del quinto tempo.

Domani proverò a recuperare nella Sprint Race, e dopo la corsa potremo lavorare ancora un po’ sulla monoposto per fare meglio nelle qualifiche e nel Gran Premio di domenica.

Fred Vasseur Team Principal Scuderia Ferrari HP

La Sprint Qualifying di oggi è stata molto simile a quella che abbiamo visto in Cina, con il quadro delle prestazioni, sempre molto vicine tra le prime tre o quattro squadre, che è cambiato parecchio passando dalla mescola Medium alla Soft. In questo caso i nostri piloti si sono sentiti più a loro agio con la gomma morbida e possiamo dirci relativamente soddisfatti. Charles è stato particolarmente bravo se si considera che nelle libere non aveva girato praticamente per nulla. Carlos nel suo unico tentativo ha tenuto il passo del suo compagno fino all’ultimo settore dove ha perso un po’ di tempo.

Per quanto riguarda le aspettative per la gara di domani è difficile fare previsioni perché in molti, noi compresi, non hanno provato i long run. Useremo la Sprint Race per prepararci al Gran Premio di domenica, e avremo la possibilità di verificare se le scelte fatte a livello di assetto ci permetteranno di avere un vantaggio sul piano della gestione gomme. Servirà una buona partenza, soprattutto a Carlos, ma credo che abbiamo delle carte da giocarci.