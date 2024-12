Carlos e Charles brillano nella notte di Vegas

La Scuderia Ferrari HP è stata protagonista dell’emozionante qualifica del Gran Premio di Las Vegas: Carlos Sainz alle 22 di sabato (le 7 CET di domenica) prenderà il via dalla prima fila, in seconda posizione, e dietro di lui si schiererà Charles Leclerc, per quello che è un risultato che nel complesso soddisfa la squadra e lascia pure spazio a un po’ di rammarico, perché lo spagnolo ha visto sfumare la pole position per meno di un decimo a favore di George Russell e Charles ha iniziato il suo giro decisivo con le gomme non perfettamente in temperatura. Nel complesso però gli aspetti positivi superano quelli negativi, poiché la squadra è l’unica delle quattro di vertice ad avere entrambe le macchine nelle primissime file dello schieramento, e per quello che si è visto il passo gara sembra buono, al pari della gestione gomme.



Da Q1 a Q3. Charles e Carlos sono giunti alla fase decisiva senza particolari difficoltà superando Q1 e Q2 impiegando un solo treno di gomme Soft per ciascuna sessione e riuscendo a fare in modo di portarne due a testa in Q3. Al primo tentativo Carlos ha fermato i cronometri a 1’33”022, tempo che già gli valeva la seconda piazza provvisoria, mentre Charles ha commesso un errore nel primo settore e non è andato oltre un 1’33”797. Al secondo entrambi si sono migliorati contribuendo a dare grande spettacolo nella notte di Vegas: Charles ha centrato il miglior tempo provvisorio in 1’32”783, ma poco dopo è passato sul traguardo Carlos che ha stabilito un ottimo 1’32”410 e si è messo davanti a tutti. Poi è stata la volta di Pierre Gasly che si è messo tra le due Ferrari e infine a chiudere la qualifica è stato Russell, che ha fatto meglio di Sainz per appena 98 millesimi portandogli via la pole position.



Gara aperta. Questa sera la squadra preparerà nei minimi dettagli la gara: con due vetture davanti c’è modo di fare gioco di squadra per mettere pressione a Russell e lottare per il massimo risultato. Sarà molto importante per Charles cercare di mettersi davanti a Gasly al via e poi bisognerà gestire con cura le gomme, per tenersi aperta la porta a più opzioni a livello strategico. Lo spettacolo domani sulla Strip di Las Vegas non dovrebbe mancare.

Carlos Sainz #55

Sono soddisfatto della qualifica di oggi: è stato uno dei sabati più difficili della stagione e possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. Ovviamente avrei preferito essere in pole position, ma la Mercedes è stata molto veloce per tutto il weekend sul giro singolo. In generale comunque, siamo in una buona posizione per la gara e, per quanto riguarda il passo, sono fiducioso che ce la possiamo giocare.

Massimizzare i punti domani sarà fondamentale per la battaglia nel campionato Costruttori, quindi ora ci concentreremo per prepararci per una grande gara!

Charles Leclerc #16

Non è stata una gran qualifica la mia. Abbiamo avuto parecchie difficoltà con il grip e non siamo riusciti a portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, e dovremo analizzare questa situazione.

Detto questo, non mi aspetto che questa situazione si ripresenti in gara e credo che, una volta superati i primi giri, le cose dovrebbero migliorare. Dovremo fare attenzione alla partenza perché il graining sarà elevato.

Il lato positivo è che ci siamo qualificati davanti a entrambe le McLaren, che era il nostro obiettivo, quindi daremo il massimo per rimanere davanti a loro domani.

Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

Essere secondi e quarti sulla griglia qui a Las Vegas è positivo in vista della gara che ci attende, soprattutto considerando che abbiamo faticato sul giro singolo e abbiamo avuto difficoltà a portare le gomme in temperatura. È vero che Charles forse si aspettava di fare meglio, ma ha avuto più difficoltà rispetto a Carlos nella preparazione degli pneumatici.

Ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla gara, nella quale credo ci saranno molte opportunità di sorpasso, visto che lo scorso anno questo è stato il Gran Premio con più cambi di posizione.

Per la maggior parte di questa stagione, abbiamo avuto una macchina con un passo migliore in gara rispetto alla qualifica, e il nostro ritmo ieri nei long run è stato forte. Di certo la cosa più importante nel Gran Premio sarà la gestione pneumatici e specialmente il controllo del graining: bisognerà prestare attenzione a non spingere troppo all’inizio e preservare le gomme per avere più opzioni strategiche a disposizione.