Quali recap: Carlos secondo, Charles quarto

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. L’aria è a 12 gradi, la pista a 14.

Q1. Le Ferrari vanno in pista con gomme Soft: Charles centra 1’33”966, Carlos 1’33”484. Poi il monegasco si migliora ulteriormente e scende a 1’33”446. Entrambi accedono alla seconda fase.

Q2. Le due SF-24 escono dai box con le gomme Soft usate in Q1 ma rinunciano a completare un giro. Una volta montate delle Soft nuove Charles ottiene 1’33”016, mentre Carlos fa 1’33”148. Si continua a girare e lo spagnolo ottiene il secondo tempo in 1’32”711, mentre Leclerc trova traffico e non migliora ma accede comunque al Q3, mentre la sessione finisce in anticipo per il botto notevole di Franco Colapinto contro le barriere in curva 14.

Q3. Dopo una lunga pausa per ripulire la pista e riparare le barriere, inizia la fase decisiva per la quale entrambi i piloti Ferrari hanno due treni di gomme Soft nuovi a disposizione. Al primo tentativo Carlos ottiene 1’33”022, mentre Charles fa 1’33”797. Al secondo entrambi si migliorano: Leclerc ottiene provvisoriamente il miglior tempo in 1’32”783, poi passa Sainz che ottiene 1’32”410 e si mette davanti. Transita quindi sul traguardo Pierre Gasly che si mette tra le Ferrari e poi arriva George Russell che per appena 98 millesimi si prende la pole position retrocedendo Carlos al secondo posto e Charles al quarto.