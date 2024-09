Quali recap: Charles quarto, Carlos quinto

Va in scena la qualifica del Gran Premio d’Italia. All’autodromo Nazionale di Monza l’aria è+ a 33 gradi, l’asfalto a 47.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft nuove. Il monegasco ottiene 1’20”074, mentre Carlos deve abortire il proprio giro per un largo alla seconda curva di Lesmo. Lo spagnolo fa controllare la sua SF-24 e torna fuori, imitato dal compagno di squadra. Sainz ottiene 1’20”149, mentre Leclerc non si migliora. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Le Ferrari vanno in pista con le Soft usate in Q1. Charles ottiene 1’20”269, Carlos 1’20”328. Rientrano al box per montare gomme nuove. Sainz centra 1’19”799, mentre Leclerc fa 1’20”007. Entrambi accedono alla fase finale.

Q3. Due set di Soft a disposizione per entrambi i ferraristi. Al primo tentativo Carlos centra 1’19”701, Charles 1’19”704. Cambio gomme e si torna fuori. Leclerc centra 1’19”461 ed è quarto, ad appena 25 millesimi dal secondo posto, mentre Carlos è quinto ad appena sei millesimi dal compagno di squadra.