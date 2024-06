Carlos fa impazzire Monza

Un Carlos Sainz sontuoso ha fatto gridare di gioia i tanti tifosi Ferrari accorsi sugli spalti dell’Autodromo Nazionale di Monza regalando alla Scuderia Ferrari la pole position numero 245 della sua storia, la ventitreesima sull’autodromo lombardo. Charles Leclerc domani alle 15 locali si schiererà dietro di lui dalla terza posizione.



Sul filo dei millesimi. La qualifica è stata disputata con il formato dell’Alternative Tyre Allocation, che prevede l’utilizzo di mescole obbligatorie per ogni fase: Hard in Q1, Medium in Q2, Soft in Q3. Carlos e Charles hanno centrato il primo obiettivo del pomeriggio accedendo al Q2 impiegando un solo treno di gomme Hard, salvandone dunque uno per la gara, e sono arrivati facilmente alla fase decisiva occupando sempre le posizioni di vertice della classifica, confermando quindi lo stato di forma emerso fin dalle prove libere. In Q3 entrambi i piloti hanno potuto disporre di due treni di gomme Soft nuove. Al primo tentativo Carlos e Charles hanno ottenuto i migliori due tempi in 1’20”532 e 1’20”564. Rientrati ai box per montare gomme nuove, i due sono tornati in pista a due minuti dalla bandiera a scacchi. Leclerc è andato per primo e si è migliorato facendo segnare 1’20”361. Il grido di gioia dei tifosi è stato strozzato in gola dal passaggio di Max Verstappen che in 1’20”307 si è preso la prima posizione. Gli appassionati sugli spalti hanno però potuto riprendere a fare festa pochi secondi dopo, quando sul traguardo è passata la Ferrari di Carlos che in 1’20”294 ha chiuso i giochi conquistando la quarta pole position della carriera in Formula 1.



Gara aperta. La gara domani si presenta aperta: la squadra che sta dominando il campionato può contare su una vettura particolarmente efficace e confermare la prima posizione delle qualifiche non sarà facile. Carlos e Charles sono però pronti a lottare dal primo all’ultimo giro per rendere la vita dura a tutti gli avversari. La corsa si prospetta a una sosta, e ci sono le condizioni per potare a casa un bel risultato da dedicare ai tifosi.

Carlos Sainz #55

Che sabato! Conquistare la pole position qui, davanti a tantissimi nostri tifosi, è davvero speciale. Ho avuto ottime sensazioni in macchina fin dal venerdì e oggi ci siamo confermati. Il Q3 è stato al limite e tutti abbiamo dovuto prendere dei rischi per ottenere questa pole. Quando sono passato sul traguardo e ho sentito i tifosi gridare come pazzi e saltare di gioia sulle tribune ho capito che ce l’avevo fatta.

Il weekend non è ancora finito: vogliamo di più e per questo dobbiamo rimanere concentrati e prepararci al meglio per domani. Sarà una corsa molto impegnativa ma daremo il massimo per combattere per la vittoria e dare ai tifosi in tutto il mondo qualcosa per cui continuare a far festa.

Charles Leclerc #16

Nel Q3 sono andato veramente al limite e, considerato come avevamo iniziato il weekend, sono soddisfatto dei miei due tentativi. La direzione che avevamo preso inizialmente a livello di messa a punto, infatti, non si è rivelata corretta, così abbiamo dovuto correggerla nel corso della terza sessione di libere. Questa mattina però non ero riuscito ad avere una vettura costante e invece nel complesso la nostra prestazione oggi pomeriggio è stata buona, come dimostrano i distacchi veramente minimi tra me, Carlos e Max.

Direi che siamo pronti, vediamo cosa riusciamo a fare in gara domani.

Frédéric Vasseur - Team Principal

Dedichiamo questa pole position ai nostri tantissimi tifosi sugli spalti. Come ci aspettavamo è stata una qualifica serratissima e Carlos è stato semplicemente perfetto: è stato veloce fin dalla prima sessione di prove libere e se la merita pienamente. Charles è stato di appena sei centesimi più lento, ma tanto è bastato per farlo scivolare dietro a Max. Per il team è la miglior qualifica della stagione, un risultato che ci permette di pensare a una strategia a due punte per la gara di domani.

Sul giro secco sapevamo di essere competitivi ma da quello che si è visto venerdì anche sul passo gara non siamo messi male. Sarà importante vedere come sono le posizioni al termine del primo giro e poi vedremo cosa si può portare a casa.

Abbiamo lavorato sodo ed è bello, sia per la squadra a casa che per le persone che lavorano a Maranello, vedere che abbiamo fatto un altro step e che gli sforzi di tutti sono stati ripagati. Domani ce la metteremo tutta.