Carlos: “Dai tifosi un affetto indescrivibile”

“Essere un pilota di Formula 1 è bellissimo. Essere un pilota di Formula 1 della Scuderia Ferrari è fantastico. Essere un pilota della Scuderia Ferrari a Monza è semplicemente indescrivibile”, così Carlos Sainz ha riassunto in poche parole il suo sentire di questo weekend. “Ieri abbiamo avuto una serie di eventi a Milano – ha continuato – e l’affetto che abbiamo sentito io e Charles ci ha scaldato il cuore e motivato ancora di più a fare bene”.

Cauto ottimismo. Carlos non si vuole sbilanciare, ma guarda con realismo alle caratteristiche della pista che calcherà domani per la prima volta nel weekend: “Dovrebbe essere un circuito più adatto alla nostra vettura rispetto a Zandvoort. Là siamo riusciti a raccogliere un quinto posto lottando con il coltello fra i denti, qui spero che potremo alzare l’asticella e puntare al podio. Prima però aspettiamo di mettere la macchina sull’asfalto e vediamo come si comporta”, ha affermato. La pista a Sainz piace moltissimo: “Ho sfiorato la vittoria qui nel 2020 e la amo perché è estrema e si spinge sempre al massimo. Vogliamo mettere in atto un’altra esecuzione perfetta e vedremo che cosa saremo in grado di portare a casa”.