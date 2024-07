Prove libere 3: Carlos e Charles quarto e sesto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quarto e il sesto tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Il turno è stato interamente disputato con gomme Intermedie, e progressivamente la pioggia è aumentata.

49 giri. Con appena undici gradi di temperatura e 15 sull’asfalto bagnato, Charles e Carlos sono andati in pista con gomme Intermedie per fare segnare rispettivamente 1’48”364 e 1’53”695 prima che la sessione venisse sospesa per l’uscita di pista dell’Alpine di Pierre Gasly. Alla ripresa i due hanno continuato a girare anche quando la pioggia non è aumentata d’intensità. Alla fine il tempo di riferimento di Carlos è stato 1’38”139, quello di Charles 1’38”454.