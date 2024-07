Carlos: “Ottimizzare il nostro pacchetto la priorità numero uno”

Carlos Sainz è arrivato rasserenato dal recente podio ottenuto in Austria su una delle sue piste preferite: “Silverstone era già in cima alla mia classifica prima di vincere qui la prima gara in Formula 1, nel 2022. Indubbiamente da quel giorno è ancora più speciale”, ha esordito nell’incontro con i media.

Nessuna nostalgia. Allo spagnolo è stato chiesto se non gli piacerebbe tornare a correre con la F1-75 di quella stagione ma la risposta è stata chiara: “La SF-24 è migliore sotto tutti gli aspetti, anche se poi l’andamento di una stagione lo misuri sulla competitività relativa nei confronti dei tuoi avversari. Quelli del 2022 resteranno sempre splendidi ricordi ma preferisco concentrarmi sul presente, e su quello che dobbiamo fare”.

Ottimizzazione. E il presente impone di ottimizzare il pacchetto vettura dopo l’introduzione dei recenti upgrade: “Il nostro programma prevede un confronto tra le configurazioni della vettura perché vogliamo verificare quello che ci dicono i numeri. È un lavoro che occorre fare e spero che questo ci darà la chiave per mettere la vettura in condizione di performare come ci aspettiamo”.