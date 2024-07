Gran Premio di Gran Bretagna 2024 di David Messina

David Messina, lavora dal 2005 nel mercato americano del fumetto, principalmente per la IDW Publishing. Ha disegnato quattro miniserie basate sulla serie TV Angel di Joss Whedon e, per lo stesso editore ha anche realizzato alcune miniserie dedicate a Star Trek. Per IMAGE Comics, ha collaborato con Joe Casey alla creazione della serie "The Bounce" e per DC Comics ha lavorato su Catwoman con Genevieve Valentine, oltre a contribuire a Midnighter e Action Comics #50. Nel 2020, ha lavorato sulla miniserie Ironheart, scritta da Vita Ayala e Danny Lore, e attualmente è impegnato su "Trial Of Magneto" e "Star Wars: War Of The Bounty Hunters" per Marvel. Recentemente, ha anche realizzato illustrazioni per il videogioco FIFA 2023.