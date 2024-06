LAVORO A METÀ

Il venerdì di prove libere del Gran Premio del Giappone è stato utile solo parzialmente. A una prima sessione nella quale Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno percorso un totale di 38 giri, è seguito un turno interessante solo per provare la partenza sulla griglia in condizioni di bassa aderenza. A rendere insignificante l’ora del pomeriggio è stata la pioggia che è caduta in modo intermittente sul tracciato nipponico rendendolo inizialmente troppo asciutto per gli pneumatici intermedi e poi, nei minuti finali, eccessivamente umido per le slick.

Nell’unica sessione rappresentativa Carlos ha fatto segnare il terzo miglior tempo, mentre Charles ha centrato il sesto al termine di un’ora nella quale entrambi si sono sentiti a proprio agio in macchina anche se c’era ancora molto da lavorare per rifinire la messa a punto. Ovviamente le squadre non hanno potuto lavorare in configurazione gara né hanno potuto verificare le modifiche sul giro secco apportate sulla scorta dei dati raccolti al mattino e questo significa che tutto il lavoro di preparazione sia per la qualifica che per la gara si sposterà sulla terza e conclusiva sessione di libere in programma domani alle 11.30 (4.30 CET). Le posizioni sulla griglia si assegneranno domani alle ore 15 locali (8 CET).

FP1. Al mattino Carlos e Charles hanno iniziato a girare con gomme Hard con le quali hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo (1’31”913). La sessione è stata poi sospesa per 12 minuti a causa di un’uscita di pista di Logan Sargeant e alla ripresa i ferraristi sono tornati in pista con gomme Soft, con le quali hanno ottenuto i propri tempi di riferimento: 1’30”269 per Carlos, 1’30”558 per Charles. Nel finale su entrambe le SF-24 è stato caricato carburante per girare brevemente in configurazione gara, lo spagnolo con gomme Soft, il monegasco con le Hard. Sainz ha completato 20 giri, Charles 18.

FP2. Nel turno del pomeriggio le SF-24 hanno percorso in totale sette tornate. Charles e Carlos per uscire dai box hanno atteso che l’asfalto fosse quasi asciutto, principalmente per provare la partenza dalla griglia con gomme Soft. Charles (4 giri) ha fatto segnare il terzo crono in 1’38”760, a quattro secondi da Oscar Piastri, unico a stare in pista più degli altri. Carlos (3 giri all’attivo) non ha invece fatto segnare alcun tempo.





Carlos Sainz #55

Non un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia. In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l’ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto.

Purtroppo, però, nel pomeriggio l'asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale.

Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche.

Charles Leclerc #16

È stata una giornata così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up.

Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica.