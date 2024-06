Carlos: “A Imola senti davvero la velocità”

Carlos Sainz è arrivato firmando autografi ai tifosi che già affollavano il paddock di Imola nonostante fosse solo giovedì. Il pilota spagnolo ha poi incontrato i media raccontando loro dello speciale feeling che lo lega all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: “Questo circuito è unico per le emozioni che sa trasmettere: è vecchio stile, con carreggiata stretta, ghiaia nelle vie di fuga e curve da brivido come la Piratella, le Acque Minerali o la Variante Alta (ora Variante Gresini) – ha detto –. Forse solo Suzuka trasmette sensazioni simili, qui davvero senti la velocità ed è per questo che a noi piloti piace tanto”.

Tanto lavoro da fare. Carlos ha spiegato come la giornata di domani sarà particolarmente intensa: “Avremo gli aggiornamenti da provare, visto che nel filming day di Fiorano non c’è stato certo modo di valutarli, e allo stesso tempo il lavoro di messa a punto da portare avanti, quindi direi che ci aspetta il venerdì più impegnativo della stagione. Ovviamente non vedo l’ora di salire in macchina e poi vedremo dove saremo. Anche qui mi aspetto che avremo una volta ancora valori molto ravvicinati fra loro. Speriamo di avere da subito buone sensazioni”.