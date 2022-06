BIO

Federico Carlo Ferniani, nato a Empoli nel 1974, è un illustratore e fumettista italiano. Dal 1996 realizza illustrazioni per editori e poli museali. Nel 2006 inizia a collaborare con Fabrice David e Gregory Lassablière sulla serie “Bravesland”, continuando parallelamente il suo lavoro freelance come illustratore e designer. Ha lavorato anche sulle serie “La via della Spada” e “Promethée” di Christophe Bec.