Prove libere 1: Carlos e Charles davanti a tutti

La Scuderia Ferrari ha ottenuto i due migliori tempi nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico con Carlos Sainz che ha preceduto di 46 millesimi il compagno Charles Leclerc.

45 giri. A inizio sessione Charles e Carlos sono andati in pista con gomme Hard ma il monegasco è subito dovuto rientrare ai box a causa di una foratura. Sainz invece ha continuato ottenendo come miglior tempo in 1’22”788. A metà turno Leclerc è uscito dai box con gomma Soft centrando 1’20”753. Quando anche Carlos ha montato la mescola più morbida è sceso 1’20”707, miglior tempo assoluto, prima che venisse esposta la bandiera rossa per lo stop in pista di Pietro Fittipaldi. I due hanno finito il turno effettuando dei long run, Leclerc on le Soft, Sainz con le Hard. La seconda sessione di libere è in programma alle 16.