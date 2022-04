La sessione inaugurale di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna – l’unica prima delle qualifiche dal momento che in questo weekend prevede il formato Sprint – ha visto i piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ottenere i migliori due tempi girando sia con gomme Wet che con le Intermediate.

49 giri. La sessione è iniziata con pista molto bagnata che ha portato tutti i piloti a scendere in pista con la mescola Wet. Con questo tipo di gomma i due ferraristi hanno subito trovato un buon ritmo che gli ha permesso di posizionarsi al vertice della classifica. Nella seconda parte del turno su entrambe le F1-75 sono state montati gli pneumatici Intermedi con i quali Charles e Carlos si sono ulteriormente migliorati. Il monegasco è sceso a 1’29”402 – miglior tempo –, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’30”279. In totale le due Ferrari hanno percorso 49 giri, 24 per Leclerc, 25 per Sainz. Le qualifiche sono in programma alle 17 CET.