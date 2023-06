Sprint: Charles secondo, Carlos quinto

Si corre al Baku City Circuit la prima Sprint della stagione. L’aria è a 22 gradi; la pista a 35.

Partenza. Al via Charles tiene la prima posizione, mentre Carlos rimane quinto. Yuki Tsunoda però colpisce le barriere e innesca una Virtual Safety Car che poi diventa una vera e propria neutralizzazione con la vettura di sicurezza davanti al gruppo.

Restart. Si riparte con 12 giri da percorrere. Charles cerca di allungare per togliere Sergio Perez dalla zona DRS – un secondo di distacco al detection point – ma non ci riesce e al giro 8 il messicano supera la Ferrari. Charles non molla e si difende da Max Verstappen. Non cambia più nulla. Leclerc conclude secondo, Sainz quinto.