Quali recap: Charles in pole davanti a Carlos

All’Autódromo Hermanos Rodríguez vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico: la temperatura dell’aria è 25°, quella dell’asfalto 46°.

Q1. Charles e Carlos aspettano alcuni minuti prima di andare in pista e lo fanno con gomma Medium. Ottengono rispettivamente 1’18”401 e 1’18”755. Entrambi i piloti accedono al Q2.

Q2. Carlos e Charles vanno in pista con le gomme Soft con le quali avevano chiuso, senza effettuare un giro lanciato, il Q1. Ottengono 1’18”382 e 1’18”474, quindi rientrano ai box per montare un treno di Soft nuove ciascuno. Charles migliora in 1’17”901, mentre Carlos blocca le ruote nel settore due e non si migliora ma accede comunque al Q3 insieme al compagno di squadra.

Q3. Charles e Carlos arrivano alla fase decisiva con due treni di gomme Soft nuove ciascuno. Al primo tentativo il monegasco ottiene 1’17”166, miglior tempo provvisorio, davanti al compagno di squadra che centra 1’17”233. Al secondo tentativo nessuno migliora i tempi dei ferraristi che domani scatteranno dalla prima fila.