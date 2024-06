Prove libere 3: Charles e Carlos 13° e 15°

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il 13° e il 15° tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.

45 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Soft con le quali i due hanno ottenuto rispettivamente 1’19”283 e 1’19”449. Dopo alcune regolazioni Leclerc è tornato in pista con le stesse gomme ottenendo 1’19”246, mentre Sainz si è migliorato fino a 1’19”293. Nella fase centrale entrambi i piloti hanno caricato carburante per provare la vettura in configurazione gara prima di tonare a simulare la qualifica con Soft nuove in condizioni di pista migliori. Al primo tentativo entrambi i piloti hanno trovato traffico, ma mentre Charles (22 giri al suo attivo) è riuscito a rilanciarsi e ad ottenere un non troppo significativo 1’18”970, Carlos (23 tornate) è finito in testacoda per evitare Lance Stroll, che era in traiettoria, e ha spiattellato le gomme.