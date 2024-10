Prove libere 3: Carlos terzo, Charles sesto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il sesto tempo nella terza e conclusiva sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.

45 giri. I due piloti della Scuderia Ferrari HP hanno atteso qualche minuto in garage prima di uscire dai box con gomme Soft nuove, mai provate ieri da Leclerc che ha dovuto saltare la prima sessione di libere per la sciare la sua vettura ad Oliver Bearman prima di guidare solamente con gomme Medium nella seconda per supportare Pirelli nello sviluppo delle gomme 2025. Al primo tentativo Carlos ha fatto segnare 1’17”825, mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’17”889, poi migliorato in 1’17”616. Al giro successivo anche Sainz ha abbassato il proprio tempo a 1’17”447. Dopo una serie di regolazioni entrambe le Ferrari sono tornate in pista con le stesse gomme, migliorandosi, Carlos in 1’17”334, Charles in 1’17”430. Le due SF-24 sono quindi entrate ai box per montare un set di pneumatici Soft nuovi ciascuno con i quali si sono ulteriormente migliorati. Sainz ha centrato 1’16”832, Leclerc 1’17”232. Lo spagnolo ha percorso 21 giri, tre in meno del compagno di squadra.