Race recap: Carlos da dominatore, Charles terzo

Si corre il Gran Premio di Città del Messico. All’Autodromo Hermanos Rodriguez l’aria è a 20 gradi, l’asfalto a 37. Carlos Sainz parte dalla pole position, Charles dalla quarta piazzola.

Via. Alla partenza Carlos viene affiancato da Max Verstappen e deve allungare la staccata in curva 1. Escono di pista entrambi, con lo spagnolo secondo. Leclerc mantiene la quarta posizione. Dietro Alexander Albon e Yuki Tsunoda si toccano e innescano la prima Safety Car di giornata.

Giro 7. Si riparte e due giri dopo viene abilitato l’uso del DRS. Carlos sul rettilineo principale al giro 9 attacca e passa Verstappen per la testa della corsa.

Giro 10. Max e Lando Norris si ostacolano e Charles ne approfitta per superare i due in curva 7 per salire secondo.

Giro 20. Le Ferrari allungano su Verstappen.

Giro 31. Charles effettua il pit stop per passare a gomme Hard rientrando in seconda posizione.

Giro 32. Si ferma anche Carlos, che torna in pista primo con gomme Hard.

Giro 52. Norris raggiunge Charles e comincia a prendergli le misure.

Giro 62. Leclerc perde per un attimo il posteriore della sua SF-24 e perde la seconda posizione.

Giro 69. Charles si ferma per montare gomme Soft e tentare il giro veloce.

Finale. Carlos Sainz conquista la sua quarta vittoria di carriera, per lui è la seconda della stagione. Charles è terzo ma ottiene il giro veloce portando il bottino di squadra a 41 punti. La Scuderia Ferrari HP è seconda nel Mondiale Costruttori.