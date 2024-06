Sprint Race recap: Charles e Carlos quarto e quinto

Allo Shanghai International Circuit ci sono 20 gradi nell’aria e 27 sull’asfalto. Si corre la prima Sprint Race della stagione, da percorrere 19 giri. Carlos si schiera dalla quinta piazzola con gomme Medium nuove, Charles dalla settima con pneumatici della stessa mescola usati.

Partenza. Al via Carlos e Charles saltano Lando Norris e salgono in quarta e sesta posizione. Fin dai primi giri Max Verstappen si mette in testa e si crea un trenino per la terza posizione dietro a Fernando Alonso che vede coinvolti Carlos, Sergio Perez, Charles e Norris.

Giro 15. I ferraristi regalano spettacolo in pista: Carlos attacca Alonso e le due vetture si toccano. Ne approfitta Perez che supera entrambi, e anche Charles che sorpassa il compagno di squadra e sale in quarta posizione. Carlos è quinto. Finisce così. Fra qualche ora si torna in pista per la qualifica.